Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 7. februarja - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna. Predvsem na mestih, ki so zaradi vetra spihana in zato poledenela, je velika nevarnost zdrsa, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Snežna odeja je večinoma stabilna. Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so redka mesta, kjer so posamezne stare klože, ki se lahko pod veliko obremenitvijo splazijo. Previdno tudi na območjih s sveže napihanim snegom, ki bodo čez dan nastajala predvsem na južnih in vzhodnih pobočjih, kjer lahko sprožite manjše plazove kložastega snega.

Snežne razmere: V gorah se za konec tedna snežne razmere niso bistveno spreminjale. Snežna odeja se je v nižjih legah in v sredogorju čez dan ojužila, ponoči pa pomrznila. Danes ponoči je ob okrepljenem jugozahodniku občasno rahlo snežilo ali rahlo deževalo, ponekod je nastajal tudi žled ali trdo ivje. Zgodaj zjutraj nas je od seveda prešla hladna fronta, meja sneženja se je spustila pod 1000 metrov. Za krajši čas je snežilo, zapadlo je do pet centimetrov snega. Sedaj se že krepi severni do severozahodni veter, ki prenaša svež sneg. Ker je novega snega malo, na severnih in vzhodnih pobočjih nastajajo le manjše klože. Nekaj rahlega snega se bo ohranilo le na zelo zavetrnih mestih. Snežna odeja bo tudi zaradi ohladitve ostala trda, skorjasta ali od vetra močno preobražena. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Višina snežne odeje je za ta čas skromna.

Predviden razvoj vremena: Danes dopoldne se bo deloma zjasnilo. Popoldne bodo še posamezne snežne plohe, vrhovi bodo občasno v oblakih. Dopoldne bo pihal zelo močan veter severnih smeri, ki bo na izpostavljenih mestih tudi v sredogorju in nižjih hribih lahko presegel hitrost 100 km/h. Popoldne bo veter nekoliko oslabel. Hladneje bo. Temperatura na 1500 m okoli -4, na 2500 metrov pa okoli -12 stopinj Celzija. V torek bo precej jasno, na Pohorju ter v vzhodnih Karavankah popoldne občasno zmerno oblačno. Pihal bo sprva zmeren, na vzhodu ter v visokogorju tudi okrepljen severni veter, ki bo čez dan nekoliko oslabel. Dotekal bo toplejši zrak. temperatura na 1500 metrih bo popoldne okoli 0, na 2500 m pa okoli -4 stopinj Celzija. V sredo bo sprva zmerno oblačno, dopoldne pa se bo razjasnilo. Pihal bo šibak veter zahodne smeri. Zelo toplo bo. Na 1500 m bo sredi dneva okoli 8, na 2500 metrih okoli 4 stopinje Celzija.

Tendenca snežnih razmer: Snežne razmere se danes ne bodo bistveno spreminjale. Snežna odeja bo stala večinoma stabilna. V zavetrju bodo nastajale manjše klože, ki pa ne bodo bistveno vplivale na plazovno nevarnost. Nekaj previdnosti bo vseeno potrebno v grapah, kjer bo lahko nekaj več napihanega snega. Jutri se bo na prisojnih legah snežna odeja čez dan že malo ojužila. Ob izrazitejši otoplitvi bo dnevna odjuga bolj opazna v sredo, ko se bo snežna odeja v sredogorju tudi talila, ponoči pa bo pomrznila. Nevarnost zdrsa bo še vedno VELIKA, na prisojnih legah se bo zmanjšala šele v sredo čez dan.