Avstralija 21. februarja odpira meje za cepljene tuje turiste

Canberra, 7. februarja - Avstralija je danes sporočila, da bo po skoraj dveh letih 21. februarja znova odprla svoje meje za tuje turiste, ki imajo vizume in so dvakrat cepljeni proti covidu-19. Avstralski premier Scott Morrison je tako napovedal konec ene najdaljših in najbolj strogih prepovedi potovanj na svetu v času pandemije covida-19.