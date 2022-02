Večina azijskih borz v nov teden s padci

Tokio, 7. februarja - Indeksi na azijskih borzah so se danes večinoma znižali. Po poročanju tujih agencij je v ospredju pozornosti vlagateljev še naprej pričakovani skorajšnji dvig obrestnih mer v ZDA, po drugi strani pa so za nekaj optimizma poskrbeli petkovi podatki z ameriškega trga dela, ki so presegli pričakovanja analitikov.