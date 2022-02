Pariz, 6. februarja - Nogometaši Paris St. Germaina zanesljivo korakajo k naslovu francoskega prvaka. V 23. krogu so v gosteh napolnili mrežo branilca naslova Lilla, zmagali so kar s 5:1. Dva gola je dosegel Danilo Pereira, po enega pa Presnel Kimpembe, Lionel Messi in Kylian Mbappe.