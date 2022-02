Stara dama na krilih novih obrazov napredovala na četrto mesto

Torino, 6. februarja - Nogometaši torinskega Juventusa so v 24. krogu italijanskega prvenstva izkoristili spodrsljaj Atalante proti Cagliariju in se po zmagi nad Verono z 2:0 povzpeli na četrto mesto. V vodstvu ostaja milanski Inter, Napoli in AC Milan zaostajata točko, četrtouvrščeni Juventus pa je zbral osem točk manj od trenutno vodilnega in zadnjega prvaka serie A.