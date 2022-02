Tržič, 6. februarja - Reševalci Gorske reševalne službe Tržič so danes v zgodnjih popoldanskih urah na območju Stegovnika v občini Tržič našli mrtvo planinko, ki je padla okoli 130 metrov globoko. V dolino jo bodo prenesli v večernih urah, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.