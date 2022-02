Berlinale s prilagojenim konceptom za filme v živo

piše Alenka Vesenjak

Berlin, 7. februarja - Organizacijska ekipa enega največjih filmskih festivalov na svetu, Berlinala, je bila zadnji mesec v nenehnem stiku z vladnimi odločevalci in zdravstveno stroko. Do zadnjega niso vedeli, ali festival bo ali ne. Vedeli so le, da ga želijo izpeljati v stari dobri maniri ali pa prestaviti, saj da je film veliko širša izkušnja, kot jo ponuja splet.