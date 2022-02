Joao Sousa v Indiji do četrte turnirske zmage

New Delhi, 6. februarja - Dvaintridesetletni portugalski teniški igralec Joao Sousa je zmagovalec turnirja ATP v indijskem Puneju. V finalu turnirja z nagradnim skladom 430.530 dolarjev je bil po dveh urah in 45 minutah boljši od deset let mlajšega Finca Emila Ruusuvuorija s 7:6 (9), 4:6 in 6:1.