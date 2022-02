Posledice petkove prometne nesreče pri Bujah odstranjene, cesta odprta

Divača/Pivka, 6. februarja - Po petkovi prometni nesreči na cesti Divača-Ribnica pri Bujah, v kateri je umrl 50-letni voznik tovornjaka cisterne, so v soboto popoldne odstranili posledice nesreče, cesta je znova odprta. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je bilo reševanje zapleteno in nevarno, saj je tovornjak prevažal plin, ki so ga morali prečrpati v drugo cisterno.