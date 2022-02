23-letnik med divjim begom po štajerski avtocesti poškodoval tri policiste

Ljubljana/Trojane, 6. februarja - Na štajerski avtocesti so v soboto policisti poskušali ustaviti 23-letnega turškega državljana. Ta njihovih znakov ni upošteval, med divjo vožnjo pa trčil v policijsko in osebno vozilo. Ko so ga v predoru Podmilj vendarle uspeli ustaviti, je namerno trčil v dva policista in policijsko vozilo. V dogodku so bili trije policisti lažje poškodovani.