Vreme: Sprva bo precej jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala

Zvečer in ponoči se bodo padavine pojavljale predvsem v zahodni polovici države, drugod bo še suho. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od -1 do 6, ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sprva oblačno, zjutraj in dopoldne bo prehodno rahlo deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 900 m. Čez dan se bo od severozahoda razjasnilo. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zvečer in v noči na ponedeljek bo jugozahodni veter predvsem ponekod na Štajerskem in v Prekmurju v sunkih lahko presegel hitrost 70 km/h. V ponedeljek čez dan bo severni do severozahodni veter predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji v sunkih presegel hitrost 70 km/h.

Obeti: V torek in sredo bo pretežno jasno.

Vremenska slika: Nad Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda k nam prehodno priteka nekoliko toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo po dokaj jasnem jutru oblačnost postopno povečala, popoldne se bo krepil jugozahodni veter. V ponedeljek bodo padavine od severa prehodno zajele vse sosednje pokrajine in do večera večinoma ponehale. Zapihal bo okrepljen severni veter.

Biovreme: Danes popoldne se bo vremenska obremenitev krepila. V ponedeljek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo.