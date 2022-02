Deset novih primerov okužb na OI v Pekingu

Peking, 6. februarja - Organizatorji zimskih olimpijskih iger so v nedeljskem biltenu poročali o 10 novih primerih okužb z novim koronavirusom, povezanih z igrami v Pekingu. Med tistimi, ki so bili v soboto pozitivni na testu, je bilo šest športnikov in drugih članov odprav, navaja nemška tiskovna agencija dpa.