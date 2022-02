Kamerun po preobratu do tretjega mesta na afriškem prvenstvu

Yaounde, 5. februarja - Nogometaši iz Kameruna so osvojili bronasto kolajno na letošnjem afriškem prvenstvu na domačih tleh. Na današnji tekmi za tretje mesto v Yaoundeju so zaostajali z 0:3, a nato uprizorili prvovrsten preobrat in izenačili na 3:3, po izvajanju 11-metrovk pa slavili s 5:3. Finalna tekma med Egiptom in Senegalom se bo v nedeljo pričela ob 20. uri.