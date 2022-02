Avtocesta med Blagovico in Trojanami v smeri proti Mariboru zaradi nesreče zaprta

Ljubljana, 5. februarja - Štajerska avtocesta je na odseku med Blagovico in Trojanami v smeri Maribora zaradi prometne nesreče v predoru Podmilj zaprta. Na Policijski upravi Ljubljana so STA povedali, da je nesrečo povzročil voznik, ki ni ustavljal na znake policistov, in da huje poškodovanih ni.