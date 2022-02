Macron pred obiskom v Moskvi in Kijevu govoril z Johnsonom in Stoltenbergom

Pariz, 5. februarja - Francoski predsednik Emmanuel Macron se je danes po telefonu pogovarjal z britanskim premierjem Borisom Johnsonom in generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom. Govorili so o pripravah na Macronov obisk v Moskvi in Kijevu v ponedeljek in torek, so sporočili iz Elizejske palače.