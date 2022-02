Union, Freiburg in Hoffenheim zapravili priložnost za skok pod vrh

Berlin, 5. februarja - Nogometaši v nemški ligi so danes popoldne že končali pet tekem 21. kroga, na katerih so izgubili Union Berlin, Freiburg in Hoffenheim. Osrednja sobotna se bo začela ob 18.30, ko bo vodilni Bayern gostil Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. Druga Borussia Dortmund pa bo igrala v nedeljo s tretjim Bayerjem iz Leverkusna.