Za Slovenijo sanjski začetek olimpijskih iger v Pekingu

Slovenija je tako po dveh dneh iger na drugem mestu v seštevku osvojenih medalj, bero pa lahko poviša že v nedeljo, ko je na sporedu tekma smučarjev skakalcev na srednji napravi, oziroma v ponedeljek na mešani tekmi skakalnih ekip.

To je bil za slovenski šport zgodovinski dan. Še nikoli se namreč ni pripetilo, da bi se na eni olimpijski preizkušnji veselili dveh medalj. 26-letna Bogatajeve se je pridružila Tini Maze, ki je bila do danes edina Slovenka z zlato medaljo na ZOI, pet let mlajša Križnarjeva pa je osvojila 23. medaljo za Slovenijo na ZOI.

"Jokali sva od sreče, ker sva dobri prijateljici, cimri, vedno se imava fino, ko sva v sobi. Ne vem, kako je mogoče, da nama je to uspelo, ampak enostavno nama je," je v prvem odzivu v mešani coni dejala nova olimpijska prvakinja.

"Sanje so se uresničile. Meni so se definitivno, Urši najbrž tudi, le kaj bi si želela boljšega. Rekli sva si, da bo cilj izpolnjen, ko bova domov odšli z eno od medalj, ni važno katera jo bo vzela," je dodala Križnarjeva.

Medalji bosta prejeli v nedeljo na uradni podelitvi. "Po vseh teh stresnih časih, res napetem januarju, vseh teh pripravah, ko smo trepetali, ali bomo sploh lahko šli na olimpijske igre. Tudi tukaj zelo zahteven protokol, še zdaleč nismo popolni. Bili so stresni trenutki, tudi na tekmi. Ste pa videli, da so bile punce pripravljene, da smo šli res na vse tri kolajne. Na koncu smo dobili dve, kar si pred tem nismo predstavljali" je dejal glavni trener Zoran Zupančič.

V ponedeljek sledi nov preizkus za novi slovenski junakinji. "Počitka ne potrebujeva, se mi zdi, da sva v tako dobrem naletu, da bova najprej zablesteli še na ekipni tekmi, potem pa lahko greva objeti domače, ki jih obe že zelo pogrešava," je dodala Križnarjeva.

Danes so nastopili še drugi slovenski športniki. V senci medalj sta Ema Klinec in Špela Rogelj zasedli peto oziroma deveto mesto, mešana biatlonska štafeta v postavi Živa Klemenčič, Polona Klemenčič, Jakov Fak in Miha Dovžan je zasedla 20. mesto, deskarka Urška Pribošič je bila v snežnem parku 24., tekačica Neža Žerjav pa je nastop v skiatlonu na 15 km končala na 55. mestu.