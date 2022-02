Rogličeva Jumbo Visma se zaradi okužb umika z dirke po Valencii

Valencia, 5. februarja - Kolesarji Jumbo Visme, pri kateri se kruh služi tudi slovenski as Primož Roglič, imajo še drugič v novem letu težave z okužbami v ekipi. Potem ko so morali zaradi njih prekiniti priprave v Alicanteju, so z novimi nevšečnostmi srečali tudi na dirki po Valencii, zaradi dveh pozitivnih testov so se morali z nje umakniti, poroča AFP.