Konvoj svobode proti ukrepom za zajezitev epidemije

Ljubljana/Maribor, 5. februarja - Nasprotniki ukrepov proti epidemiji so danes organizirali Slovenski konvoj svobode. Protest so v dopoldanskih urah začeli na različnih koncih države in krenili proti prestolnici. Na območju Ljubljane je bilo ob približno 13. uri opaženih nekaj deset vozil, večinoma osebnih, promet pa ni bil huje oviran, so za STA dejali ljubljanski policisti.