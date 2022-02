V Avstriji doslej več kot dva milijona okužb s koronavirusom

Dunaj, 5. februarja - V Avstriji so v zadnjem dnevu zabeležili 32.258 novih okužb z novim koronavirusom, kar je za skoraj 2500 primerov manj kot pred enim tednom, ko so jih zabeležili 34.748. A od začetka pandemije covida-19 so v državi zabeležili že več kot dva milijona okužb, kažejo podatki avstrijskega ministrstva za zdravje.