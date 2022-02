V Italiji skrajšujejo karanteno tudi necepljenim

Rim, 5. februarja - Italijanska vlada se je odločila za skrajšanje karantene tudi necepljenim proti covidu-19, če po stiku z okuženo osebo ne kažejo simptomov okužbe s koronavirusom. Karanteno so jim skrajšali z deset na pet dni, so danes sporočili z ministrstva za zdravje v Rimu. Razmišljajo tudi o odpravi pogoja PC za dostop do delovnega mesta ali javnega prometa.