Levica za nujno sejo odbora za kulturo glede samozaposlenih

Ljubljana, 5. februarja - V stranki Levica so nekaj dni pred kulturnim praznikom vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za kulturo glede položaja samozaposlenih delavcev in delavk v kulturi. Predlagajo, da pristojno ministrstvo in vlada pripravita načrt delovanja kreativnega sektorja v skladu s spreminjajočimi se epidemiološkimi okoliščinami.