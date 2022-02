Dobovec z veliko prednostjo na povratno četrtfinalno tekmo

Ljubljana, 5. februarja - Dobovec, Litija in Siliko Vrhnika so si na prvih četrtfinalnih tekmah futsalskega pokala Terme Olimia priigrali prednost, ki jo bodo skušali unovčiti čez dva tedna, ko bodo na sporedu povratne tekme. Obračun Bronxa Škofij in Ptuja se je končal z remijem. Zaključni turnir četverice bo 4. in 5. marca v Podčetrtku.