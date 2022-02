Odlična Dončićeva predstava prinesla zmago Dallasu

Dallas, 5. februarja - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA po dveh porazih znova zmagali. Na domačem igrišču so premagali Philadelphio 76ers s 107:98. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil prvo ime tekme s trojnim dvojčkom, dosegel je 33 točk, 15 podaj in 13 skokov. Pri gostih je Joel Embiid zbral 27 točk, 13 skokov in štiri podaje.