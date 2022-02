Newyorški borzni indeksi z novo tedensko rastjo

New York, 5. februarja - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov pozitiven teden, čeprav so še daleč od tega, da bi nadomestili izgube iz letošnjega leta. Poročilo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti je v petek vlagatelje zmedlo, saj potrjuje okrevanje gospodarstva, kar pa prinaša s seboj višje obresti in manj denarja za delnice.