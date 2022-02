Marseille po preobratu do točk in drugega mesta

Marseille, 4. februarja - Nogometaši Marseilla so v 23. krogu francoskega nogometnega prvenstva prišli do 12. zmage in vsaj začasno tudi drugega mesta na prvenstveni lestvici. S 5:2 so po napovedih doma ugnali Angers, čeprav so tekmo katastrofalno začeli, po 11 minutah so namreč že zaostajali z 0:2.