Črnogorska skupščina izglasovala nezaupnico vladi Zdravka Krivokapića

Podgorica, 4. februarja - Črnogorska skupščina je s 43 glasovi za in 11 proti izglasovala nezaupnico vladi premiera Zdravka Krivokapića. Nezaupnico so podprli poslanci gibanja URA, ki jo vodi dosedanji podpredsednik vlade Dritan Abazović, in opozicije. Proti nezaupnici so bili poslanci Demokratske stranke in stranke Ujedinjena Crna Gora (Združena Črna gora).