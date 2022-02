Newyorške borze končale v zelenem

New York, 4. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Med vlagatelji je pozitivno odmevalo danes objavljeno poročilo o razmerah na trgu dela v ZDA, ki je kaže na presenetljivo veliko število novih zaposlitev od novembra lani do januarja letos, poroča francoska tiskovna agencija AFP.