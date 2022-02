Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 2.)

Ljubljana, 4. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o novih karantenskih izjemah ob tveganem stiku z okuženim s koronavirusom. Poročale so tudi o odločitvi državne volilne komisije glede udeležbe volivcev na državnozborskih volitvah in o tem, da je Slovenija v letu 2021 zabeležila visoko rast tako izvoza kot tudi uvoza blaga.