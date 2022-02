Odpoklic izdelka Dennree mandlji 250 g in 500 g

Ljubljana, 4. februarja - Podjetje Kalček je iz prodaje odpoklicalo 250-gramske in 500-gramske mandlje nemškega podjetja Dennree, ker imajo povečano količino grenkih mandljev, zaradi česar lahko vsebujejo cianovodikovo kislino.

Umik velja za 250-gramske mandlje z rokom uporabe do 26. avgusta 2022 in 1. septembra 2022 (serija: A111263, A112010, A112011) in 500-gramske mandlje z rokom uporabe 27. avgusta 2022 (serija: 7111275, 7111276).

Kot so sporočili iz podjetja Kalček, lahko uživanje omenjenih mandljev povzroči bolečine v trebuhu, vneto grlo ali druge simptome zastrupitve. Vse, ki opazijo simptome po zaužitju, pozivajo, da se takoj posvetujejo z zdravnikom.

Kupci lahko izdelek vrnejo na prodajno mesto, kjer so ga kupili. Znesek nakupa se povrne ob predložitvi izdelka, tudi brez računa.