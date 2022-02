Rusi prvi finalisti

Amsterdam, 4. februarja - Nogometaši Rusije so prvi finalisti evropskega prvenstva v futsalu, v polfinalu so v Amsterdamu s 3:2 premagali presenečenje turnirja Ukrajino. Za Rusijo je to že sedmi finale na evropskih prvenstvih, zmagovalci pa so bili le leta 1999. V nedeljskem finalu se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Španijo in Portugalsko.