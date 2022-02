EU sprejela sankcije proti petim posameznikom v Maliju

Bruselj, 4. februarja - Evropski svet je zaradi razmer v Maliju na zahodu Afrike danes sklenil uvesti omejevalne ukrepe proti petim posameznikom, med katerimi so pomembni člani malijske prehodne vlade. Odgovorni so za dejanja, ki ovirajo in spodkopavajo uspešno izvedbo politične tranzicije v Maliju, so sporočili iz Bruslja.