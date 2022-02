Začelo se je zbiranje podpisov za vložitev predloga zakona, ki bi prinesel letno testiranje poslancev na droge

Ljubljana, 4. februarja - Danes se je začelo zbiranje podpisov pod predlog, kot so ga poimenovali vlagatelji, prvega ljudskega protikoronskega zakona. V DZ ga je vložil predstavnik Civilne iniciative slovenskih pravnikov in gibanja Zdrava družba Jure Pogačnik. Predlog zakona bi med drugim prinesel obvezno letno testiranje poslancev na kokain, heroin in sintetične droge.