Mestna blagajna velenjske občine občanom v zadnjih petih letih prinesla za 300.000 evrov prihrankov

Velenje, 20. februarja - Mestna občina Velenje in podjetja, ki so bila doslej vključena v projekt Mestna blagajna, kjer se položnice plačujejo brez provizije, so v zadnjih petih letih pokrile strošek provizije v višini več kot 302.000 evrov, so za STA povedali na občini. Prispevek občine je bil pri tem nekaj manj kot 20.000 evrov.