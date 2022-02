Krimovke naskakujejo tretjo zmago v ligi prvakinj

Ljubljana, 5. februarja - Rokometašice Krima Mercatorja v tej sezoni ne blestijo v evropski ligi prvakinj. Na dosedanjih desetih tekmah so dosegle dve zmagi in neodločen izid ter doživele sedem porazov. V dvorani Stožice bodo gostile zasedbo iz turškega Kastamonuja, današnji dvoboj slovenskih in turških prvakinj se bo začel ob 16. uri.