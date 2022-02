V Pekingu prižgali olimpijski ogenj, zimske igre se lahko tudi uradno začnejo

Peking, 4. februarja - Z otvoritveno slovesnostjo in prižigom olimpijskega ognja so se v Pekingu na Kitajskem začele 24. zimske olimpijske igre. Do 20. februarja se bo za rekordnih 109 kompletov medalj borilo okoli 3000 športnikov iz 91 držav. Slovence sta pod slovensko zastavo na stadion Ptičje gnezdo pripeljala smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč.