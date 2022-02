Ljubljanska borza: Indeks malenkost navzdol

Ljubljana, 4. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes malenkost znižal, izgubil je 0,17 odstotka. Vlagatelji so opravili za 1,6 milijona evrov prometa, k čemur so skoraj polovico prispevale delnice Krke, ki so se pocenile za 0,43 odstotka. Med prometnejšimi so bile še delnice NLB, katerim se je tečaj zvišal za 0,27 odstotka.