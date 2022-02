Okoljske organizacije pozivajo EU k ustavitvi uničevanja gozdov po svetu

Ljubljana, 4. februarja - Pomemben vzrok za uničevanje gozdov po svetu je evropska potrošnja izdelkov, opozarjajo okoljske organizacije, združene v kampanji #Together4Forests. Zato so z različnimi akcijami in pismom pozvale EU in nacionalne vlade, naj pri pripravi nove zakonodaje omejijo prispevek EU h krčenju gozdov in h kršitvam človekovih pravic po svetu.