Vreme: delno jasno

Ljubljana, 4. februarja - Ponoči in v soboto bo na severu deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči bo na severu in severovzhodu Slovenije delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, v severnih krajih od -4 do -1 stopinje Celzija.

V soboto bo sprva pretežno oblačno, rahle padavine na jugozahodu bodo dopoldne ponehale. Popoldne se bo povečini delno zjasnilo. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Krepil se bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo sprva oblačno, zjutraj in dopoldne bo prehodno rahlo deževalo. Popoldne se bo od severa razjasnilo. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in zahodnim Balkanom prehodno slabi. Od severozahoda se Alpam bliža hladna fronta, ki bo jutri dopoldne zelo oslabljena prešla Slovenijo. Pred njo priteka k nam od jugozahoda v spodnjih plasteh ozračja razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, le v krajih severno in vzhodno od nas deloma jasno. Na območju Gorskega Kotarja bo občasno rahlo deževalo. V Kvarnerju bo pihal jugo. V soboto bo v krajih severno in zahodno od nas razmeroma sončno, drugod bo pretežno oblačno. Na severu Hrvaške bo dopoldne še rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo proti večeru zapihala šibka burja.