Mednarodni inštituciji s priporočili za delo na daljavo

Ljubljana, 5. februarja - Mednarodna organizacija dela (ILO) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sta pripravili publikacijo o vplivu dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu. Ta vključuje usmeritve za organizacijo tovrstnega dela na način, ki bo prispeval k telesnemu in duševnemu zdravju delavk in delavcev, so sporočili z ministrstva za delo.