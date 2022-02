V SD in Levici kritični do napovedanega dviga zdravniških plač

Ljubljana, 4. februarja - V strankah SD in Levica so kritični do napovedanega dviga zdravniških plač, ki je po njihovo nepravičen do drugih javnih uslužbencev in ruši javni plačni sistem. V SD zato vlado pozivajo k zvišanju plač tudi drugih javnih uslužbencev. V Levici pa poudarjajo, da je "bogatenje najbogatejših" v času hude zdravstvene krize nemoralno.