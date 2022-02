Zaživelo spletno orodje za prenos dobrih praks pri premagovanju spolnih stereotipov v osnovnih šolah Srbije in Slovenije

Ljubljana, 5. februarja - V okviru dvoletnega projekta za prenos dobrih praks pri premagovanju spolnih stereotipov v osnovnih šolah Srbije in Slovenije so vzpostavili istoimensko spletno orodje z aktivnostmi in nasveti za lažjo prepoznavo in premagovanje spolnih stereotipov v osnovnošolskem izobraževanju. Spletno orodje je namenjeno učencem, učiteljem ter staršem.