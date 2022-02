Marko Brecelj: Kantavtor, družbeni delavec in upornik

Koper, 4. februarja - Marko Brecelj je s svojim nastopom in humorjem zaznamoval najprej slovensko in jugoslovansko glasbeno sceno, v nadaljevanju pa je kot vodja koprskega Mladinskega kulturnega centra zaznamoval tamkajšnje kulturno dogajanje. Bil je tudi aktivni "provokator" v političnem in družbenem prostoru.