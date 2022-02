V četrtkovem maratonu nadzora hitrosti ugotovili okoli 1000 kršitev

Ljubljana, 4. februarja - Policisti so v četrtkovem maratonu nadzora hitrosti, ki je potekal na 514 lokacijah po vsej Sloveniji, skupaj ugotovili 1082 kršitev. Od tega so na kraju kršitve ustavili 856 voznikov. Med njimi so jih 318 opozorili, 76 tujih voznikov je moralo globo plačati na kraju, ostalim pa so bili izdani plačilni nalogi, je objavila policija.