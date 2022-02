WHO: Priporočen koktajl protiteles neučinkovit proti omikronu

Ženeva, 4. februarja - Koktajl protiteles REGEN-COV, ki ga je priporočala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) proti covidu-19, je po najnovejših študijah neučinkovit proti koronavirusni različici omikron, so danes sporočili iz Ženeve. Ugotovitve se nanašajo na kombinacijo zdravil casirivimab in imdevimab, poroča nemška tiskovna agencija dpa.