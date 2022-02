Občina Brežice z najvišjim letnim proračunom v svoji zgodovini

Brežice, 4. februarja - Brežiški svetniki so na četrtkovi redni seji dokončno potrdili predloga občinskih proračunov za letos in prihodnje leto. Kot je ocenil župan Ivan Molan, je letošnji proračun v skupnem znesku 43,8 milijona evrov najvišji v zgodovini te posavske občine. Tako visok pa je zaradi višjih povprečnine, skupnega zneska naložb in zagotovljenih sofinanciranj.