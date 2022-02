Alenka Artnik ter Vid Suhadolnik, Urban Rajnar in Nik Legen najboljši v Murski Soboti

Murska Sobota, 4. februarja - Mestna občina Murska Sobota je danes razglasila najboljše športnike v mestu v minulem letu. Priznanja za vrhunski športni dosežek so prejeli potapljačica Alenka Artnik, članica tamkajšnjega kluba ter odbojkarji Vid Suhadolnik, Urban Rajnar in Nik Legen, člani slovenske reprezentance do 17 let. Med ekipami so na prvem mestu nogometaši Mure.