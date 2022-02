Ob nadaljevanju pogajanj tudi sindikati zdravstva in socialnega varstva z zahtevo po dvigu plač za šest razredov

Ljubljana, 4. februarja - Vladna stran ter reprezentativni sindikati zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege so danes vendarle nadaljevali pogajanja. V sindikatih, ki so nad ponujenim razočarani, v svojih dejavnostih zahtevajo dvig plač, primerljiv z dvigom plač zdravnikov za šest plačnih razredov. Ministrstvoma so tudi vročili napoved stavke za 16. februar.