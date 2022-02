KGZS pozdravlja predvideno pomoč kmetom zaradi podražitve energentov

Ljubljana, 4. februarja - Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) pozdravljajo vladni predlog zakona, s katerim bodo kmetje prejeli enkratno finančno nadomestilo zaradi posledic dviga cen energentov. Po besedah predsednika KGZS Romana Žvegliča je to korak v pravo smer in potrditev, da so bile zahteve zbornice upravičene.