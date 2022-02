V Žužemberku do avta za prevoz starejših tudi s prostovoljnimi prispevki

Žužemberk, 6. februarja - V dolenjski Občini Žužemberk, kjer so pred slabima letoma vpeljali uslugo brezplačnih prevozov za starejše in ranljive skupine, pri čemer uporabljajo skupno občinsko vozilo, nameravajo to obliko pomoči do poletja celostno urediti. Občina je objavila razpis za nakup ustrezno vzdržljivega avtomobila, zanj pa zbirajo tudi prostovoljne prispevke.